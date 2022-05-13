Оренбург, , 11:33 — REGNUM Комментируя скандальную ситуацию, которая возникла в Алтайском крае из-за попытки продемонстрировать ученикам сельской школы антироссийский видеоролик, оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв указал на необходимость профессиональной подготовки педагогов в части патриотического воспитания детей и молодёжи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ваня» из антироссийского мультфильма, который хотели показать алтайским школьникам Цитата из видео

По словам Шкилёва, когда вступают в дело некомпетентные, но при этом очень активные люди, то получается ситуация, как в Алтайском крае. Фактически, вместо того, чтобы самим погрузиться в тему, детям решили показать первый попавшийся мультфильм, оказавшийся при этом продуктом украинских пропагандистов.

«Сейчас, когда фактически происходит битва за умы молодёжи, необходимо, чтобы патриотическим воспитанием занимались подготовленные люди. Нам нужно создать систему профессиональной подготовки педагогов в части патриотического воспитания. Иначе такие непрофессиональные педагоги просто испортят нам поколение», — сказал он.

Напомним, в школе села Бобровка Алтайского края завуч по воспитательной работе рекомендовала показать детям на классном часе русофобский мультфильм, где с помощью образов «Коли» и «Вани» объясняют события на Украине. Ролик не был показан только потому, что педагог обратила внимание на ненормативную лексику, но не на содержание ролика.

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