Нью-Йорк, США, , 14:08 — REGNUM Скульптура Эдгара Дега продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 41,6 миллиона долларов, сообщает 13 мая агентство France-Presse. Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная на аукционе за творение французского художника.

Скульптура Дега «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» — изящная бронзовая фигура, изображающая юную балерину в муслиновой юбке и с лентой в волосах.

Это даже не оригинал, который выставлен в Национальной художественной галерее в Вашингтоне, а копия, сделанная скульптором Адрианом-Орельеном Эбраром через 10 лет после смерти импрессиониста в 1917 году.

Это не помешало «Танцовщице» установить новый рекорд для Дега, с легкость превысив предыдущий максимум в 22,2 миллиона евро — за эту сумму была продана другая копия этой же скульптуры в 2015 году.

Также Christie’s объявил, что скульптура Пабло Пикассо «Голова женщины (Фернанда)» стала самой дорогой бронзовой работой художника, когда-либо проданной на аукционе, — за нее заплатили 48,48 миллиона долларов.

Пикассо удерживал рекорд самого дорогого произведения искусства XX века, когда-либо проданного на аукционе, до вечера понедельника, когда культовый портрет Мэрилин Монро работы американского родоначальника поп-арта Энди Уорхола принес 195 миллионов долларов.

Ранее рекорд держали «Алжирские женщины (версия О)» Пикассо, проданные в 2015 году за 179,4 миллиона долларов.