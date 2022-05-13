Берлин, , 11:27 — REGNUM Дополнительные €500 млн в качестве военной помощи киевскому режиму намерен выделить Европейский союз. Об этом 13 мая сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который прибыл в ФРГ на встречу глав МИД стран т. н. «Большой семерки».

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине», — сказал он.

Также глава евродипломатии указал, что в результате этого общая сумма помощи Киеву со стороны ЕС составит €2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что образовавшийся на Украине очаг неонацизма несёт угрозу не только для Украины и России, но и для всей Европы.