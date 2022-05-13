Мадрид, , 11:26 — REGNUM Заместитель главы правительства Испании по экономическим вопросам Надия Кальвиньо объявила, что Национальный институт статистики собирается снизить показатель инфляции за апрель на одну десятую процентного пункта — до 8,3%. Об этом пишет агентство EFE.

Надия Кальвиньо Ministerio de la Presidencia

«Мы только сегодня услышали цифру, которую нам предоставил Национальный институт статистики по инфляции в апреле», — сказала она во время своего выступления на закрытии конференции по европейским фондам, организованной eldiario. es.

При этом официально указанная цифра будет опубликована Национальным институтом статистики только 13 апреля.