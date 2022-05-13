Барнаул, 13 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Расходная часть бюджета Алтайского края за 5 лет практически удвоилась: в 2022 году расходы могут превысить 200 миллиардов рублей, сообщает телеграм-канал правительства региона.

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Отмечается также, что в первом квартале текущего года главный финансовый документ края стабильно исполняется, в настоящее время вопрос о сокращении расходов на повестке дня не стоит. По данным минфина региона, краевой бюджет в 1 квартале исполнен по доходам в сумме 33,6 миллиарда рублей (выше аналогичного периода прошлого года на 12 процентов), по расходам — 30,4 миллиарда рублей (выше на 4 процента).

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем финансовой помощи органам местного самоуправления с учетом поправок составит 53,7 миллиарда рублей, с ростом к ранее утвержденным суммам финансирования на 20% или на 9,1 миллиарда рублей.

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