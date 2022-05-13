Санта-Клара, США, 13 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Nvidia анонсировала мероприятие, которое пройдёт в рамках выставки Computex 2022 23 мая 2022 года в Тайбэе (Тайвань). Об этом 13 мая сообщает портал Wccftech.

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Несколько представителей компании зачитают доклады, в их числе — её старший вице президент Джефф Фишер. Nvidia пока держит подробности в секрете, ожидается, что на Computex производитель графических процессоров представит новейшие продукты и технологии для геймеров. Стоит отметить, что её докладчики начнут выступать через несколько часов после того, как свои доклады зачитают представители AMD.

Напомним, ежегодная международная компьютерная выставка Computex впервые была проведена в 1981 году. Она традиционно проходит во Всемирном торговом центре (TWTC), расположенном в Тайбэе. Отметим, что в 2021 году Computex была отменена из-за эпидемии коронавируса.