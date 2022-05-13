Саратов, 13 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Саратовской области выявили 96 случаев заражения коронавирусом, накануне заболевание подтвердили у 59 человек. Госпитализировали за минувший день 31 пациента, выписали 105 человек. Об этом 13 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Всего в регионе зарегистрировано 250 259 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 242 720 человек.

Лечение в стационарах проходит 491 пациент, амбулаторно помощь оказывают 1314 жителям.

За сутки скончались два ковид-пациента. Всего от последствий заражения коронавирусом умерли по области 5953 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области выявлено 434 случая заболевания COVID-19, ассоциированных со штаммом «Омикрон».

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