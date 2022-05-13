Москва, 13 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Западные дипломаты действуют самоуверенно и нагло, показывая невоспитанную позицию, заявил 13 мая глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

Он рассказал, что страны Запада требуют от других государств присоединения к санкциям против России.

«Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия — это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас. Я цитирую практически», — сказал министр.

По его словам, аналогичные слова западные дипломаты говорят и в адрес Китая, который, по их мнению, «не посмеет нарушать западные санкции».

«На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция», — заявил Лавров.

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