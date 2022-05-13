Пенза, 13 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки подтвердили 77 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек. Госпитализировали за минувший день 44 ковид-пациента, сообщает 13 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Всего в Пензенской области зарегистрировали 185 849 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 179 488 пациентов, скончались 5853 человека, из них четверо — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Индии прививки от коронавирусной инфекции умеют почти 90% взрослых и более 50 млн несовершеннолетних.

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