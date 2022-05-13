Улан-Удэ, 13 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. 24 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 241. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 918 пациентов, в том числе 34 за последние сутки.

За сутки подтверждён один летальный случай. Всего к 13 мая жертвами коронавируса в республике стали 3019 человек.