Гори, Грузия, 13 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В связи с выявленным хищением бюджетных средств в мэрии города Гори намечается серьёзная кадровая «чистка», сообщает 13 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Уже составлен «чёрный список», и более десяти высокопоставленных чиновников будут уволены. В городском собрании сейчас проходит сессия.

Мэра Владимира Хинчегашвили вызвали на встречу во второй раз, но сказал, что не стал давать комментариев, чтобы «не мешать расследованию».

«Я сейчас не похож на следователя, я мэр города, расследование пройдёт, и мы все выясним. Я не могу высказать свое мнение, потому что не буду вмешиваться в расследование», — сказал Хинчегашвили.

Написать заявление об увольнении попросили главу службы аудита Тамару Шошиашвили.

Пока только один человек, главный бухгалтер, была задержана по делу о краже полумиллиона лари ($ 165 000) из бюджета. Правоохранительные органы продолжают расследование, и не исключено, что круг обвиняемых будет расширяться.