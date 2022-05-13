Москва, 13 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 520 районов сосредоточения украинской живой силы и техники, а также 15 пунктов управления. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 13 мая в ходе брифинга.

Министерство обороны России Трофеи ВС РФ из захваченного украинского склада

Он добавил, что также уничтожены шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях и склад ракетного вооружения в Харьковской области, неподалёку от села Шебелинка.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков ранее проинформировал о результатах удара по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области Украины, который обеспечивал топливом украинские войска.

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