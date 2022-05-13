Кострома, , 11:34 — REGNUM Главы Костромы и Нижнего Новгорода Юрий Журин и Юрий Шалабаев подписали соглашение о сотрудничестве в туристической, культурной, спортивной, образовательной и экономической сферах. Об этом сообщает администрация столицы Нижегородской области.

Кремль Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководители выразили надежду на обмен практиками по развитию внутреннего туризма, сохранению объектов культурного наследия.

«Нам, безусловно, будет интересно взаимодействие в области гостеприимства и туризма, потому что Кострома известна на всю страну как город, входящий в «Золотое кольцо России» и привлекающий большое количество туристов. В свою очередь, Нижний Новгород сделал огромный шаг вперёд в части развития туристического потенциала. Традиционно Нижний привлекает туристов архитектурой исторической застройки, и у наших коллег из Костромы есть большой опыт по сохранению объектов культурного наследия, в том числе деревянного зодчества. Уверен, в процессе работы мы найдём лучшие практики, которые будут полезны и нам, и костромичам» , — пояснил Шалабаев.

Глава Костромы Юрий Журин отметил, что Нижний Новгород характеризуют современные подходы к благоустройству, тематические зоны, через которые туристы могут познакомиться с основными составляющими культурного кода города. Ряд совместных проектов города планируют реализовать с «середины 2022 года». Точный список мероприятий не разглашается, но известно, что это будут «очные и онлайн» выставки, фестивали и концерты.

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