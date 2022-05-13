Кострома, 13 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Главы Костромы и Нижнего Новгорода Юрий Журин и Юрий Шалабаев подписали соглашение о сотрудничестве в туристической, культурной, спортивной, образовательной и экономической сферах. Об этом сообщает администрация столицы Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль Нижний Новгород

Руководители выразили надежду на обмен практиками по развитию внутреннего туризма, сохранению объектов культурного наследия.

«Нам, безусловно, будет интересно взаимодействие в области гостеприимства и туризма, потому что Кострома известна на всю страну как город, входящий в «Золотое кольцо России» и привлекающий большое количество туристов. В свою очередь, Нижний Новгород сделал огромный шаг вперёд в части развития туристического потенциала. Традиционно Нижний привлекает туристов архитектурой исторической застройки, и у наших коллег из Костромы есть большой опыт по сохранению объектов культурного наследия, в том числе деревянного зодчества. Уверен, в процессе работы мы найдём лучшие практики, которые будут полезны и нам, и костромичам» , — пояснил Шалабаев.

Глава Костромы Юрий Журин отметил, что Нижний Новгород характеризуют современные подходы к благоустройству, тематические зоны, через которые туристы могут познакомиться с основными составляющими культурного кода города. Ряд совместных проектов города планируют реализовать с «середины 2022 года». Точный список мероприятий не разглашается, но известно, что это будут «очные и онлайн» выставки, фестивали и концерты.