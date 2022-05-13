Кострома и Нижний Новгород будут сотрудничать в сфере туризма
Кострома, 13 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Главы Костромы и Нижнего Новгорода Юрий Журин и Юрий Шалабаев подписали соглашение о сотрудничестве в туристической, культурной, спортивной, образовательной и экономической сферах. Об этом сообщает администрация столицы Нижегородской области.
Руководители выразили надежду на обмен практиками по развитию внутреннего туризма, сохранению объектов культурного наследия.
Глава Костромы Юрий Журин отметил, что Нижний Новгород характеризуют современные подходы к благоустройству, тематические зоны, через которые туристы могут познакомиться с основными составляющими культурного кода города. Ряд совместных проектов города планируют реализовать с «середины 2022 года». Точный список мероприятий не разглашается, но известно, что это будут «очные и онлайн» выставки, фестивали и концерты.