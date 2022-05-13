Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Санкт-Петербург опустился на второе место в стране по количеству заражений коронавирусом за минувшие сутки. Об этом 13 мая сообщили в федеральном оперштабе. Москва обогнала Петербург на 137 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в Северной столице обнаружили 337 случаев заражения коронавирусом, что на 16 случаев больше, чем сутками ранее. Статистика заболеваемости ковидом вновь возросла в Петербурге.

В городе за минувшие сутки от COVID-19, как основной причины смерти, скончались 12 человек. Этот лишь на одного пациента больше, чем за предыдущие сутки.

При этом выздоровели за сутки 549 петербуржцев. Этот показатель сократился на 111 пациентов.

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге зафиксировали 1 523 862 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончался от ковида за это время 33 651 человек, а выздоровел 1 486 201 больной.

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