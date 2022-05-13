Москва, , 11:19 — REGNUM В Московской области за январь–апрель 2022 года число самозанятых выросло на 37 тысяч. Если в начале года их насчитывалось почти 337 тысяч, то на конец апреля — свыше 374 тысяч, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

За работой Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Количество предпринимателей, работающих в малом и среднем бизнесе (МСП) Подмосковья, за четыре месяца увеличилось почти на 15 тысяч.

Также для поддержки предпринимателей работает Московский областной фонд микрофинансирования. Он дает бизнесу кредит по льготным ставкам. Предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставкам от 2% годовых на срок до трех лет, а самозанятые — заем до 500 тыс. рублей по ставке 9% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM. в Москве по данным на 1 апреля, число самозанятых достигло 971,8 тысячи человек.

Читайте также: В Москве число самозанятых достигло почти 972 тысячи человек