Москва, , 11:18 — REGNUM Российская авиация поразила 153 района с украинской живой силой и техникой, а также уничтожила РЛС оповещения американского производства. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 13 мая на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Он уточнил, что в районе Харькова авиация уничтожила две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО, произведённую в США.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области Украины разведывательный беспилотник «Фурия». Информация с него передана компетентным органам.

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