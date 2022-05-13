Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:31 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудника регионального Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту обвиняют в даче взятки. Таким образом гражданин пытался получить фиктивный больничный лист, сообщили журналистам в Центральном МСУТ СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в августе 2022 года. За открытие фиктивного больничного листа уралец передал сотруднику больницы Верхнего Тагила 10 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО.

По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело. Специалисту-эксперту грозит до восьми лет лишения свободы, крупный штраф и лишение должности.