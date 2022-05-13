Казань, , 11:18 — REGNUM За минувший день в Татарии выявили 187 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 189 тестов. По информации общероссийского оперативного штаба на 13 мая, в ковид-стационары за сутки доставили 92 человека.

В больнице

В Татарии всего зарегистрировано 147 212 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 141 331 пациент, скончались 1990 человек. За сутки выписали 263 пациента, умер один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии охват исследованиями на коронавирус составляет 214,2 тестов на 100 тыс. населения.

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