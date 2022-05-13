Москва, , 11:17 — REGNUM В ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит в Харьковской области украинский истребитель Су-27. Об этом 13 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также за сутки были сбиты в воздухе 15 беспилотников киевских боевиков в районах Балаклеи, Малой Камышевахи, Больших Проходов, Боровского, Прудянки и Волохова Яра в Харьковской области; Тополиного и Павловки в Запорожской области; а также Евгеновки, Ясиноватой, Егоровки, Путепровода, Пантелеймоновки и Крутой Балки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины уничтожили нефтеперерабатывающий завод и резервуары с топливом для киевских боевиков в Кременчуге.