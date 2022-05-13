Магас, 13 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Ингушетию 13 мая посетит правительственная делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. В ходе рабочей поездки будет проведено знакомство с объектами экономики, обсуждены вопросы развития региона, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

В план работы представительной делегации правительства РФ в Ингушетии входит посещение нескольких ведущих производственных предприятиях региона, в том числе в агропромышленном комплексе. Предприятия бизнеса представят свою продукцию и планы развития.

Кроме того, вице-премьер возложит цветы к Вечному огню на Мемориале памяти и славы в Назрани и побывает в музее этнографии, размещенном в стометровой башне Согласия в городе Магасе. Итогом рабочей поездки станет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.