Кушва, Свердловская область, , 11:29 — REGNUM В Кушве Свердловской области в ночь на 13 мая произошло смертельное ДТП. Водитель отечественного автомобиля сбил 68-летнего пешехода, сообщили журналистам в УГИБДД по региону.

ДТП

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина нарушил правила дорожного движения. Гражданин шёл по проезжей части, когда на него наехал отечественный автомобиль.

Автомобилист в момент аварии был трезв. Он также был пристёгнут ремнём безопасности. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.