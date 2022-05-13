Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Полуголый мужчина на севере Санкт-Петербурга напал на территории детского сада на сотрудницу дошкольного учреждения и избил ее, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) ToNic-Pics Моя ладонь превратилась в кулак

Нападение на женщину злоумышленник совершил днем 12 мая. Во время тихого часа одна из сотрудниц детского сада на проспекте Энгельса вышла на площадку. В этот момент к ней подошел полуголый мужчина, который схватил ее за шею и нанес несколько ударов.

На помощь потерпевшей пришли коллеги, которые нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд Росгвардии. Блюстители правопорядка задержали агрессивного мужчину, находившегося в неадекватном состоянии и доставили его в 36 отдел полиции.

«Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт», — подытожили в ведомстве.