Уфа, 13 мая 2022, 11:11 — REGNUM Доклад о расследовании обстоятельств гибели ребенка в интернате в Башкирии запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 13 мая сообщает пресс-службы этого ведомства.
Сообщается, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгению Лагацкому представить доклад о проведенных следственных действиях по факту смерти ребенка в доме-интернате.
По данному факту расследуется уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сейчас назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.
Председатель Следственного комитета России указал подчиненным на необходимость всестороннего и тщательного расследования. Он поставил ход предварительного следствия на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по результатам судебно-медицинской экспертизы смерть подростка наступила вследствие имевшегося заболевания.
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