Уфа, 13 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Доклад о расследовании обстоятельств гибели ребенка в интернате в Башкирии запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 13 мая сообщает пресс-службы этого ведомства.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Сообщается, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгению Лагацкому представить доклад о проведенных следственных действиях по факту смерти ребенка в доме-интернате.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сейчас назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Председатель Следственного комитета России указал подчиненным на необходимость всестороннего и тщательного расследования. Он поставил ход предварительного следствия на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по результатам судебно-медицинской экспертизы смерть подростка наступила вследствие имевшегося заболевания.