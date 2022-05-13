Москва, , 11:09 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины уничтожили нефтеперерабатывающий завод и резервуары с топливом для киевских боевиков в Кременчуге. Об этом 13 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силами подразделений Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) промышленная зона города Рубежное полностью зачищена от киевских боевиков.