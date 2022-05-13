Париж, 13 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Инфляция во Франции достигла 4,8% в апреле после 4,5% в марте, сообщает Le Figaro.

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Такого уровня инфляции в стране не было с ноября 1985 года. Это объясняется резким ростом цен практически на все категории продуктов, в первую очередь на энергоносители (+26,5%).

В апреле цены на продукты питания выросли на 3,8%, на услуги — на 3%. Цены на промышленные товары также выросли на 2,6%.

Инфляция должна еще больше ускориться в ближайшие месяцы, при этом национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) ожидает повышения цен на 5,4% в июне.