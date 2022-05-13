Саратов, , 11:39 — REGNUM В Саратове при подготовке к летней оздоровительной компании два детских лагерях не прошли проверку по обеспечению безопасности. В адрес руководителей внесены представления, сообщает прокуратура Саратовской области.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

Так, в ограждениях по периметру территорий двух детских лагерей имеются механические повреждения, которые нарушают его целостность. В связи с этим пропускной и внутриобъектовый режим не обеспечиваются в полном объеме. Кроме того, отсутствует система охранной сигнализации.

В веломстве отмечают, что выявленные нарушения снижают уровень защищенности объектов и влекут увеличение потенциального числа пострадавших в случае террористических угроз.

Директорам учреждений внесены представления и объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства о соблюдении профилактических мер по недопущению распространения инфекций среди детей в период массового пребывания, а также при организации питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области для организации летнего отдыха детей задействуют 662 учреждения, среди них 615 лагерей с дневным пребыванием, 39 сезонных лагерей с круглосуточным пребыванием и восемь санаторно-курортных организаций.

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