Рыбинск, Ярославская область, 13 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области суд оштрафовал «Рыбинский комбинат хлебопродуктов» за невакцинированных работников. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Суд

Протокол о правонарушении был составлен Роспотребнадзором. В нём говорилось о том, что 80 процентов рабочих не прошли обязательную вакцинацию. К концу декабря 2021 года прививку от коронавируса не сделали 88 человек из 161 — то есть больше половины от штата. От работы их также не отстраняли.

В Рыбинске суд решил оштрафовать хлебозавод на 100 тысяч, предприятие попыталось оспорить решение в областном суде, однако он оставил апелляцию без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.