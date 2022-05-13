Челябинск, 13 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские задержали гражданина, выманившего деньги у двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшими оказались гражданки 1939 и 1946 года рождения. Одна отдала неизвестному более миллиона рублей, а вторая — более 270 тыс. В обоих случаях этому предшествовали телефонные звонки с информацией о том, что родственницы потерпевших якобы стали виновницами ДТП.

По подозрению в совершении преступлений силовики задержали гражданина 2004 года рождения. Ранее он не имел проблем с законом. Устанавливаются его возможные соучастники и эпизоды криминальной деятельности.