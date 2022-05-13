Владивосток, , 11:06 — REGNUM В Приморье депутаты Законодательного собрания 13 мая приняли пакет мер поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации в защиту Донбасса, и их семей, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор края Олег Кожемяко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дети приморцев, которые погибли в ходе спецоперации, а также получивших I группу инвалидности, будут получать выплаты на приобретение или строительство жилья.

Также в пакете мер предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты семьям, члены которых погибли или получили инвалидность в ходе спецоперации. Для детей из таких семей предусмотрели двухразовое питание в школах.

«Важно, чтобы наши воины понимали, что дома их поддерживают. Благодарю депутатов за принятые решения», — написал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья подготовили ряд предложений по поддержанию земляков, которые участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса.