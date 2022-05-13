Душанбе, , 11:06 — REGNUM Западные страны пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, заявил 133 мая глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центральноазиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги — США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза», — сказал Лавров после заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Таджикистана прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ. Лавров считает, что мероприятие можно использовать и для того, чтобы обсудить и развитие армяно-азербайджанских отношений.