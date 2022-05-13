Барнаул, 13 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 13 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 566 человека, + 72 за сутки) выздоровели 258 076 человек (+82 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8623 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за последние сутки скончался один пациент.

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Проходят лечение 867 (-11 за последние сутки). Число тестирований возросло с 4094 до 6983 (на 2889 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 826 (+3 за последние сутки) и 217 341 (+67 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 64 (-8 за сутки). Из них 20 подключены к аппарату ИВЛ (-3 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 859 зараженных коронавирусом среди детей (+29 за последние сутки).

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