Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга ввело «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Непогода

«По информации Росгидрометцентра России, с 9 часов 13 мая до 21 часа 13 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с», — сообщают власти.

Они рекомендуют водителям и пешеходам быть осторожными на дорогах и, если возможно, отказаться от использования транспорта 13 мая. На дорогах Петербурга сегодня отмечается повышенный риск ДТП.

Напомним, что «жёлтый» — это второй уровень в градации опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду. Также синоптики прогнозируют невысокую температуру воздуха, днём +13…+15 градусов.