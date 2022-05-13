Брянск, , 11:07 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки после лечения от COVID-19 выписаны 49 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

С начала пандемии в Брянской области лаборатории провели 1 845 249 исследований, коронавирус подтверждён у 161 450 жителей, выздоровели 157 154 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончалось четыре тысячи пациентов.

За минувшие сутки в ковид-госпитали поступили два человека.