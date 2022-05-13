Черкесск, , 11:05 — REGNUM В майские выходные 2022 года горные курорты Северного Кавказа посетило практически столько же гостей, сколько и годом ранее. Интересу туристов не помешала ни холодная погода, ни межсезонье, когда зимние развлечения уже недоступны. Общее число отдохнувших на майские праздники на курортах «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» составило более 28 тыс. человек, сообщили 13 мая в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

В предгорьях Кавказа Пресс-служба АО «Кавказ. РФ»

«Несмотря на холодную погоду и «разорванные» выходные, курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» в первую декаду мая посетили больше 28 тысяч гостей. Это практически столько же, что и в более длинные выходные 2021 года», — заявил генеральный директор компании Хасан Тимижев.

Больше всего туристов отдохнули на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Его посетило свыше 20 тыс. человек. Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии для отдыха в майские праздники выбрали почти 7500 гостей.