Вашингтон, 13 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Рок-группа My Chemical Romance представила новую песню под названием The Foundations of Decay. О выходе трека коллектив сообщил 13 мая в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Jimack32 My Chemical Romance

Композиция доступна на цифровых площадках с 13 мая 2022 года. The Foundations of Decay стала первой песней My Chemical Romance после выхода их хита Fake Your Death в 2014 году.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013 году члены My Chemical Romance объявили о распаде. Однако в 2017 году в тайне от общественности группа воссоединилась — в 2019 коллектив объявил о возвращении.