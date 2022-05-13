Луганск, 13 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Силами подразделений Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) промышленная зона города Рубежное полностью зачищена от киевских боевиков. Об этом 13 мая говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, которое приводится в телеграм-канале ведомства.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Силами подразделений НМ ЛНР была полностью зачищена промышленная зона города Рубежное», — говорится в сообщении.

Также указывается, что военные НМ ЛНР вместе с общественными организациями продолжают доставку гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий и прифронтовых населенных пунктов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что НМ ЛНР накануне пресекла попытку прорыва украинских нацистов в район города Рубежное.