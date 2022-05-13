Москва, 13 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Британская компания по производству электромобилей Arrival, основанная российским бизнесменом и экс-главой Yota Денисом Свердловым, прекращает производство в России и переводит его в Грузию. Об этом сообщил Financial Times вице-президент предприятия Том Элвидж.

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«Мы уже перевезли почти всю нашу команду в Грузию и организовали рабочие места в Тбилиси», — сказал Элвидж.

Планируется, что полный перевод производства в другую страну продлится несколько месяцев. Переезд начали готовить сразу, как Россия начала спецоперацию по денацификации Украины.

Элвидж отметил, что в будущем компания не планирует совершать никаких операций в России.

Напомним, Arrival была основана в 2015 году. Компания ещё не начала выпуск ни одного из разрабатываемых автомобилей.