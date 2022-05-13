Абакан, 13 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили девять носителей коронавируса, выздоровели 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Четыре новых случая выявлено в Абакане, два — в Аскизском районе, по одному — в Черногорске, Саяногорске и Усть-Абаканском районе.

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 800 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в регионе выявили шесть носителей коронавируса, выздоровели 29 человек.