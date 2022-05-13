Новое предприятие по производству мясной продукции построят в Подмосковье
Москва, 13 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Московской области в деревне Кольчугино городского округа Солнечногорск началось строительство предприятия по производству мясной продукции, сообщили 13 мая в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.
На новом производстве планируется выпускать около 80 тонн мясной продукции. На предприятии будет создано 50 рабочих мест. Строительство планируется завершить через год.
Отмечается, что новое мясное производство в Подмосковье призвано поддержать бизнес в рамках антикризисных мер и быстрее запустить выпуск импортозамещающей продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области благодаря реализации проектов по импортозамещению планируется создать более 7,1 тыс. новых рабочих мест
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