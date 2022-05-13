Москва, 13 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Московской области в деревне Кольчугино городского округа Солнечногорск началось строительство предприятия по производству мясной продукции, сообщили 13 мая в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.

Pixabay.com Мясо

На новом производстве планируется выпускать около 80 тонн мясной продукции. На предприятии будет создано 50 рабочих мест. Строительство планируется завершить через год.

Отмечается, что новое мясное производство в Подмосковье призвано поддержать бизнес в рамках антикризисных мер и быстрее запустить выпуск импортозамещающей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области благодаря реализации проектов по импортозамещению планируется создать более 7,1 тыс. новых рабочих мест

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