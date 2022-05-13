Москва, 13 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Новый закон, позволяющий Латвии снести памятник Освободителям Риги, не поддаётся никакому разумному объяснению. Об этом 11 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«То, что они творят с памятниками и с другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддаётся какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств», — заявил Лавров.

«У нас есть такая еженедельная программа на телевидении, называется «Международное обозрение». Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал, в качестве варианта, — «международное оборзение». Грубое слово, но оно очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми он руководствуется», — указал он.

Ранее парламент Латвии одобрил закон, отменяющий юридические ограничения относительно возможности сноса памятника Освободителям Риги. Таким образом, приостанавливается действие двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.