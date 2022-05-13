Москва, 13 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Афганистан настроен на расширение сотрудничества с Россией в экономической сфере. Кроме того, Кабул хочет закупать у РФ газ и нефть. Об этом заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

Афганистан

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

В качестве конкретных направлений он назвал закупки топлива. По его словам, в этом Афганистан нуждается в первую очередь.

«Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», — добавил Гарвал.

Как сообщало ИА REGNUM, временный поверенный в делах Афганистана в России от правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле приступил к работе в Москве. Он был аккредитован российским МИД в марте.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в числе перспективных сфер сотрудничества между Россией и Афганистаном назвал сельское хозяйство, энергетику и, с учётом высокого афганского транзитного потенциала, транспорт.