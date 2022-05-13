Воронеж, 13 мая 2022, 10:57 — REGNUM Состоянием популярного у воронежцев спорткомплекса «Олимпик» возмутился губернатор Воронежской области Александр Гусев, который 12 мая побывал на объекте. О своих впечатлениях глава региона написал в телеграм-канале.
Губернатор дал ряд поручений.
Губернатор также поручил принять меры по обновлению самого спортивного объекта, в частности, состояния трассы для спортсменов и её безопасности. Глава региона также обратил внимание на необходимость расширения парковки.
Спорткомплекс «Олимпик», находящийся на выезде из Воронежа, является не только местом тренировок профессиональных спортсменов — велосипедистов, лыжероллеров, лыжников, и, но и популярным местом отдыха у горожан.