Воронеж, 13 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Состоянием популярного у воронежцев спорткомплекса «Олимпик» возмутился губернатор Воронежской области Александр Гусев, который 12 мая побывал на объекте. О своих впечатлениях глава региона написал в телеграм-канале.

Пресс-служба правительства Воронежской области «Олимпик»

«Возмущен тем, что увидел в «Олимпике». Такое ощущение, что это место попытались превратить в «кормушку». Киоск шаурмы посреди футбольного поля, торговые киоски вместо парковочных мест…» — написал глава региона.

Губернатор дал ряд поручений.

«Первое: закончить беспредел с торговцами. Проведем инвентаризацию, поймем, насколько легитимно там находятся объекты. Сразу скажу: я не против киосков с едой. Места, где спортсмены могут перекусить, должны быть. Но все объекты питания должны быть однотипными, установлены по закону и в нужных местах, а не в центре футбольного поля», — добавил глава региона.

Губернатор также поручил принять меры по обновлению самого спортивного объекта, в частности, состояния трассы для спортсменов и её безопасности. Глава региона также обратил внимание на необходимость расширения парковки.

Спорткомплекс «Олимпик», находящийся на выезде из Воронежа, является не только местом тренировок профессиональных спортсменов — велосипедистов, лыжероллеров, лыжников, и, но и популярным местом отдыха у горожан.