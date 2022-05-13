Уфа, , 10:58 — REGNUM Акция «Ночь музеев-2022» пройдет в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

В музее Официальная группа Костромского музея-заповедника «ВКонтакте»

Сообщается, что в республике мероприятия пройдут 21 мая 2022 года в 18:00 часов на более чем 90 площадках. В 2022 году выставки и мероприятия будут посвящены году культурного наследия народов России, памяти поколений и поиску прошлого — открытию себя.

В музеях откроются новые интересные экспозиции, пройдут квесты, игровые программы для детей, экскурсии, выставки-ярмарки, а также мастер-классы народных мастеров, концертные программы. Всего будет представлено более 500 новых выставок и мероприятий.

В Уфе «Ночь музеев-2022» будет проходить на 19 площадках.