В Башкирии пройдет акция «Ночь музеев — 2022»
Уфа, 13 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Акция «Ночь музеев-2022» пройдет в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.
Официальная группа Костромского музея-заповедника «ВКонтакте»
В музее
Сообщается, что в республике мероприятия пройдут 21 мая 2022 года в 18:00 часов на более чем 90 площадках. В 2022 году выставки и мероприятия будут посвящены году культурного наследия народов России, памяти поколений и поиску прошлого — открытию себя.
В музеях откроются новые интересные экспозиции, пройдут квесты, игровые программы для детей, экскурсии, выставки-ярмарки, а также мастер-классы народных мастеров, концертные программы. Всего будет представлено более 500 новых выставок и мероприятий.
В Уфе «Ночь музеев-2022» будет проходить на 19 площадках.