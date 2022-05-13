Донецк, 13 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Силы Народной милиции ДНР за сутки уничтожили 39 украинских боевиков, одну огневую позицию самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и три БМП. Об этом 13 мая говорится в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С1 «Гвоздика», три БМП, две бронированные машины «Казак-2», — говорится в сообщении.

Кроме того, силы ДНР захватили одну 152-мм буксируемую гаубицу 2А65 «Мста-Б», два МТЛБу и три грузовика.