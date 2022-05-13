Москва, 13 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Экономическое положение России начнёт стабилизироваться не ранее чем через шесть лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявила доцент кафедры финансов, налогообложения и финансового учета Московского финансово-юридического университета Татьяна Фурсова.

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«Годовая инфляция в России имеет тенденцию к росту. Только за апрель она увеличилась примерно с 17% до 17,73%, — сказала Фурсова. — Во-первых, усложняются внешние условия для России: введение санкций, ограничений на экспорт и импорт России. Сокращение инвестиций, которые прямо пропорциональны экономическому росту, а также экспорта ведут к падению ВВП и замедлению экономического роста. Все больше граждан окажется за чертой бедности. Покупательная способность снижается».

Как подчеркнула экономист, прогнозы на 2023 год пока давать рано, но если учесть то, как развиваются события в настоящее время, говорить о стабилизации к 2023 году не приходится.

«Более того, на мой взгляд, экономическое положение России начнёт стабилизироваться не ранее чем через шесть лет», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил о том, что инфляция в России стала «весьма непредсказуемой».