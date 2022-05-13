Село Половино-Черемхово, Иркутская область, 13 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации Половино-Черемховского муниципального образования. По мнению следствия, они не провели своевременно противопожарные мероприятия в полном объеме, что привело к уничтожению в результате пожара жилых и нежилых домов, здания почты и школы.

МЧС Пожары в Иркутской области

В соответствии с Правилами противопожарного режима в с. Половино-Черемхово не был осуществлен сбор сухой растительности, не ликвидирована несанкционированная свалка горючих отходов. В населенном пункте для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.

В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются сотрудники администрации, ответственные за пожарную безопасность поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, сложные пожары произошли в селе Половино-Черемхово Тайшетского района: огнём уничтожено шесть жилых домов, здание школы, два неэксплуатируемых строения, три хозяйственных постройки и пилорама. Площадь пожара составила 3294 квадратных метра. Огонь прошёл по сухой растительности на площади 6 га. В тушении пожара задействовались 84 человека и 33 единицы техники.

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